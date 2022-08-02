Аналитик оценил возможность введения странами G7 запрета услуг по перевозке нефти из России

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефть.

«США и европейские страны пытаются нащупать, какими инструментами можно исполнить те меры, о которых они говорили. То есть соблюдение потолка цен на российскую нефть… Как конкретно это сделать, совершенно непонятно. И они понимают, что их козырь в том, что они могут контролировать стадию перевозки нефти. Особенно хорошая у них позиция в области страхования судов. Традиционно этим у нас занимались западные компании, в частности британские», — рассказал эксперт.

Он отметил, что запрет на перевозку нефти в основном касается как раз страхования, а не самой перевозки как таковой.

«У России есть свой танкерный флот, который может перевозить нефть в довольно больших объёмах. Но дальше возникает вопрос, можем ли мы страховать перевозки в достаточной мере? Мы сейчас попытались найти свои инструменты, но это только первые попытки. Например, поставки в Индию в основном идут со страховкой со стороны российских компаний под год гарантии. Но согласятся ли все покупатели на подобную схему, неизвестно», — считает Юшков.

При этом эксперт допустил, что все страны, которые попытаются присоединиться к подобным санкциям против российской нефти, могут вообще лишиться возможности покупать её.

Ранее страны G7 заявили, что рассматривают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.

Вместе с тем отмечается, что страны G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым государствам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.