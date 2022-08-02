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В G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефть

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Страны G7 заявили, что рассматривают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
В G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

Об этом сообщается в заявлении стран на сайте британского правительства. 

«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнёрами», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что страны G7, наряду с ограничительными мерами, рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым государствам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов  в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что нефтяные котировки могут подняться до $115—116 за баррель.

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