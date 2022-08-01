Экспорт российского газа в Китай по «Силе Сибири» вырос более чем на 60%

Экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за последние семь месяцев вырос на 60,9%.

Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за это время трижды был обновлён исторический рекорд суточного объёма экспорта.

30 июля «Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с газетой «Известия» о перспективных рынках для российского газа.