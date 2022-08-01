военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экспорт российского газа в Китай по «Силе Сибири» вырос более чем на 60%

Короткая ссылка
Экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за последние семь месяцев вырос на 60,9%.
Экспорт российского газа в Китай по «Силе Сибири» вырос более чем на 60%
  • РИА Новости

Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за это время трижды был обновлён исторический рекорд суточного объёма экспорта.

30 июля «Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с газетой «Известия» о перспективных рынках для российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить