Экономист прокомментировал решение ЦБ продлить ограничения на снятие иностранной валюты

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал решение Центробанка России продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.

По его мнению, Центральный Банк ждёт развития процесса.

«У нас же всё-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода-год. Условно говоря, если через месяц-два-три процесс начнёт нормализовываться, то они могут перенести дату с 9 марта 2023 года на 1 января 2023 года», — добавил собеседник RT.

Остапкович считает, что ЦБ не считает возможным выводить доллар в прямую продажу и подключать население, так как сейчас очень высокий фон экономической неопределённости и непонятно, как себя поведут люди.

«Когда всё более-менее образуется, тогда они запустят нормальную продажу», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.