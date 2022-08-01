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Экономист прокомментировал решение ЦБ продлить ограничения на снятие иностранной валюты

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Полина Полетаева
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал решение Центробанка России продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.
Экономист прокомментировал решение ЦБ продлить ограничения на снятие иностранной валюты
  • РИА Новости

По его мнению, Центральный Банк ждёт развития процесса.

«У нас же всё-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода-год. Условно говоря, если через месяц-два-три процесс начнёт нормализовываться, то они могут перенести дату с 9 марта 2023 года на 1 января 2023 года», — добавил собеседник RT.

Остапкович считает, что ЦБ не считает возможным выводить доллар в прямую продажу и подключать население, так как сейчас очень высокий фон экономической неопределённости и непонятно, как себя поведут люди.

«Когда всё более-менее образуется, тогда они запустят нормальную продажу», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.

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