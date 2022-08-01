Экономист прокомментировал решение ЦБ продлить ограничения на снятие иностранной валюты
- РИА Новости
По его мнению, Центральный Банк ждёт развития процесса.
«У нас же всё-таки не экономический кризис, а геополитический. А геополитика может длиться годами, а может решиться в полгода-год. Условно говоря, если через месяц-два-три процесс начнёт нормализовываться, то они могут перенести дату с 9 марта 2023 года на 1 января 2023 года», — добавил собеседник RT.
Остапкович считает, что ЦБ не считает возможным выводить доллар в прямую продажу и подключать население, так как сейчас очень высокий фон экономической неопределённости и непонятно, как себя поведут люди.
«Когда всё более-менее образуется, тогда они запустят нормальную продажу», — заключил экономист.
Ранее стало известно, что Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.