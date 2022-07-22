ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты

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Центробанк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты
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По её словам, у ЦБ в настоящее время нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится в ближайшем будущем.

Глава ЦБ напомнила, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.

Вместе с этим российские банки должны иметь возможность обеспечивать всем гражданам их права на открытые ранее валютные счета и получение суммы в рамках разрешенного лимита $10 тыс., подчеркнул она.

«Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Также глава Центробанка заявила, что параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние, поскольку предложение на рынке вырастет.

С 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

После этого Центробанк сообщил, что юридические лица — нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты временно не смогут получать наличные доллары, евро, иены и фунты.

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