Набиуллина: параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние, поскольку предложение на рынке вырастет.
Набиуллина: параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Konstantinov

Об этом Набиуллина сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Её слова приводит РИА Новости

«Мы считаем, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, потому что предложение товаров на рынке в России вырастет», — отметила она.

Также глава ЦБ заявила, что импорт в России начал восстановление, в основном благодаря потребительскому сегменту.

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