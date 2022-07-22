Набиуллина: параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние, поскольку предложение на рынке вырастет.

Об этом Набиуллина сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Её слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, потому что предложение товаров на рынке в России вырастет», — отметила она.

Также глава ЦБ заявила, что импорт в России начал восстановление, в основном благодаря потребительскому сегменту.