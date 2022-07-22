Набиуллина: параллельный импорт в России будет иметь дезинфляционное влияние
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Об этом Набиуллина сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Её слова приводит РИА Новости.
«Мы считаем, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, потому что предложение товаров на рынке в России вырастет», — отметила она.
Также глава ЦБ заявила, что импорт в России начал восстановление, в основном благодаря потребительскому сегменту.