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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

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Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что до 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты. По её словам, у ЦБ в настоящее время нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится в ближайшем будущем.

Она напомнила, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.

Вместе с этим российские банки должны иметь возможность обеспечивать всем гражданам их права на открытые ранее валютные счета и получение суммы в рамках разрешённого лимита $10 тыс., подчеркнула она.

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