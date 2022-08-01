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Зампред Центробанка Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в России

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Заместитель председателя ЦБ России Сергей Белов в интервью «Известиям» рассказал об отсутствии предпосылок для деноминации в стране.

«Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — заявил он.

Белов напомнил, что последняя деноминация в России была проведена в 1998 году, когда старые купюры изымались через торговые сети и кредитные организации.

Всего за три года проведения деноминации в стране было обменено 6 млрд банкнот, рассказал он.

Ранее Белов заявил, что Центробанк России может в конце года возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей.

Ранее 30 июня Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT введение Центробанком в обращение новой 100-рублёвой банкноты.

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