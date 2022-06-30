Экономист Беляев оценил введение Банком России в обращение новой 100-рублёвой банкноты

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT введение Центробанком в обращение 30 июня новой 100-рублёвой банкноты.
Экономист Беляев оценил введение Банком России в обращение новой 100-рублёвой банкноты
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Как отметил экономист, это рутинная операция, которая связана с организацией налично-денежного оборота.

«Вводятся в оборот новые методы защиты купюр, новые приёмы. Постепенно «корпус» банкнот обновляется. Это для того, чтобы деньги были более защищёнными от подделок. Хотя низкономинальные купюры подделываются редко, но, тем не менее, если окажется, что их подделать легко, то и их начнут подделывать», — добавил Беляев.

Сегодня, 30 июня, Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту.

На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Отмечается, что новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, как и появившаяся ранее 200-рублёвая купюра. 

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