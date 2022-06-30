Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту

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Центробанк ввёл в обращение 30 июня новую 100-рублёвую банкноту.
Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту
  • © Банк России / youtube.com

Новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой купюре. 

«Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно», — отметили в ЦБ.

На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Ранее в Центробанке России анонсировали презентацию новой 100-рублёвой банкноты 30 июня.

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр.

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