Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту

Центробанк ввёл в обращение 30 июня новую 100-рублёвую банкноту.

Новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой купюре.

«Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно», — отметили в ЦБ.

На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Ранее в Центробанке России анонсировали презентацию новой 100-рублёвой банкноты 30 июня.

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр.