Глава Гознака Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр

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Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр.
Глава Гознака Трачук рассказал о новом дизайне рублёвых купюр
  • РИА Новости

«Центральный банк сказал, что последовательно будет менять все номиналы. И смена номинала сторублёвого, поверьте, не за горами. Мы об этом уже говорили, и Центральный банк уже анонсировал, что это произойдёт. Я могу только со своей стороны сказать, что всё, что зависит от Гознака в этой части, уже сделано», — заявил он в беседе с НТВ.

По словам Трачука, недавно коммерческие банки обратились с просьбой немного отложить этот период или определить какой-то порядок. При этом процесс не останавливался и работа в данном направлении идёт.

«И последовательно смена дизайна банкнот будет происходить. И, кстати, концепт, то есть концепция дизайна, будет тот, который был использован на банкнотах 200 и 2 тыс. рублей», — уточнил Трачук.

Ранее коммерческий директор ГК «Европиум», специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала о признаках поддельных купюр.

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