Специалист Давидис рассказала о признаках поддельных купюр

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Коммерческий директор ГК «Европиум», специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала о признаках поддельных купюр.
Специалист Давидис рассказала о признаках поддельных купюр
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  • © picture alliance

«Хотя бы два-четыре признака при получении денег стоит проконтролировать. Нужно смотреть банкноту на просвет. Так контролируются водяные знаки. Они расположены на купонных полях, имеют характерный рисунок, обычно он повторяет номинал и одно из изображений на банкноте», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, ещё один признак — защитная нить, которая должна образовывать единую полосу на просвет.

Также Давидис советует обратить внимание на тиснение.

«Применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Чаще всего при подделках он может не совпадать с натуральным текстом, а должен чётко соответствовать буквам», — пояснила она.

Кроме того, эксперт рекомендует проверять цветопеременные признаки при изменении наклона купюры.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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