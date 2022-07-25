Зампред ЦБ Белов: в России могут возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей

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Центробанк России может в конце года возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов.

«Мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублёвых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублёвых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года», — приводит слова Белова газета «Известия».

Он напомнил, что в 2000-е годы эти банкноты находились в активном обращении, но быстро изнашивались, поэтому было принято решение заменить их на монеты. 

Благодаря современным технологиям лакирования банкнот можно увеличить срок их службы на 30%, уточил Белов.

При этом монеты номиналом пять и десять рублей также останутся в обращении, заключил он.

30 июня Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту.

На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Отмечается, что новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, как и появившаяся ранее 200-рублёвая купюра. 

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT введение Центробанком в обращение новой 100-рублёвой банкноты.

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