Зампред ЦБ Белов: в России могут возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей
«Мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублёвых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублёвых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года», — приводит слова Белова газета «Известия».
Он напомнил, что в 2000-е годы эти банкноты находились в активном обращении, но быстро изнашивались, поэтому было принято решение заменить их на монеты.
Благодаря современным технологиям лакирования банкнот можно увеличить срок их службы на 30%, уточил Белов.
При этом монеты номиналом пять и десять рублей также останутся в обращении, заключил он.
30 июня Банк России ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту.
На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Отмечается, что новая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, как и появившаяся ранее 200-рублёвая купюра.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT введение Центробанком в обращение новой 100-рублёвой банкноты.