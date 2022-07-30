Аналитик Фролов прокомментировал прекращение поставок газа «Газпромом» в Латвию

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» прекратил 30 июля поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.

«С точки зрения европейских стран это всё выглядит как неизбежные и необходимые действия, которые назрели для того, чтобы избавиться от «гнетущей зависимости» от Российской Федерации», — сообщил Фролов.

По его словам, интересы европейских политиков сейчас прямо противоположны интересам европейской экономики.

«Сама стратегия, которую выбрал ЕС в области развития энергетики, оказалась прямо противоположной тем реальным задачам и устремлениям, которые есть у европейских потребителей», — отметил аналитик.

Он добавил, что всё, что сейчас происходит в газовой отрасли Европы, не принесёт выгоду ни самому Евросоюзу, ни Латвии в частности.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа.