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Аналитик Фролов прокомментировал прекращение поставок газа «Газпромом» в Латвию

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Дарья Ускова
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» прекратил 30 июля поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа.
Аналитик Фролов прокомментировал прекращение поставок газа «Газпромом» в Латвию
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«С точки зрения европейских стран это всё выглядит как неизбежные и необходимые действия, которые назрели для того, чтобы избавиться от «гнетущей зависимости» от Российской Федерации», — сообщил Фролов.

По его словам, интересы европейских политиков сейчас прямо противоположны интересам европейской экономики.

«Сама стратегия, которую выбрал ЕС в области развития энергетики, оказалась прямо противоположной тем реальным задачам и устремлениям, которые есть у европейских потребителей», — отметил аналитик.

Он добавил, что всё, что сейчас происходит в газовой отрасли Европы, не принесёт выгоду ни самому Евросоюзу, ни Латвии в частности.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок в Латвию из-за нарушений с отбором газа.

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