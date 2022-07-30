«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,1 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 42,1 млн куб. м на 30 июля. Как и прежде, на станции «Сохрановка» заявка отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 30 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.