«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,1 млн кубометров
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 30 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.