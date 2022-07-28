В Минфине разъяснили инициативу по налогообложению выплат работающих за рубежом россиян

В российском Министерстве финансов разъяснили разработку ведомства, касающуюся поправок к законодательству, согласно которым сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в России.

«Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс России — исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции», — говорится в заявлении ведомства, слова которого передаёт РИА Новости.

В Минфине подчеркнули, что заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ принципы налогообложения необходимо сохранить вне зависимости от того, как осуществляется трудовая деятельность: дистанционно или очно.

Ранее в Минфине выступили с инициативой, согласно которой сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны платить налоги в России.

В начале июля Госдума приняла закон, который уточняет условия предоставления налоговых льгот в сфере IT. Он исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.