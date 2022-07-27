Reuters: страны G7 намерены оставить цену нефти из России выше стоимости её добычи

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Страны G7 хотят ограничить цену на российскую нефть так, чтобы она превышала себестоимость добычи, но была значительно ниже рыночной цены, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из «семёрки».
Reuters: страны G7 намерены оставить цену нефти из России выше стоимости её добычи
  • Gettyimages.ru

«Большая семёрка» хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась членами картеля покупателей на уровне выше себестоимости добычи в России, чтобы у Кремля был стимул продолжать качать, но намного ниже нынешних высоких рыночных цен», — пишет агентство.

По информации агентства, G7 намеревается ввести в действие механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену та окажется ниже затрат на добычу.

Как отмечала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, присутствие российской нефти на мировом рынке должно сохраняться, так как в случае нехватки нефти произойдёт новый рост цен.

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