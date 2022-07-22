Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о необходимости поставок нефти из России на мировые рынки.

Об этом она сказала на ежегодном форуме, организованном на площадке Аспенского института.

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке», — цитирует Нуланд РИА Новости.

По её словам, в случае нехватки нефти произойдёт новый рост цен.

Также она сказала, что западные страны считают, что предельный потолок цен на нефть должен быть таким, чтобы ограничить прибыль России, но сохранить для неё стимул и дальше поставлять эти ресурсы на мировые рынки.

Кроме того, Нуланд заявила, что выполнение Ираном ядерной сделки позволит вернуть иранскую нефть на мировые рынки.