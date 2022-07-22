Нуланд: ядерная сделка с Ираном позволит вернуть иранскую нефть на мировые рынки

Выполнение Ираном ядерной сделки позволит вернуть иранскую нефть на мировые рынки, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Если Иран пожелает — а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, — то его нефть снова вернётся на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь», — сказала она во время форума на площадке Аспенского института. Её слова приводит РИА Новости.

При этом если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон усилит давление на республику, добавила Нуланд.

В начале июля США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.