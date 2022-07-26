В Кремле заявили, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку».
В Кремле заявили, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что действительно есть неполадки с турбинами: турбина после капремонта ещё не пришла, не установлена, так как находится в пути.

Ранее компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

Также в компании сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

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