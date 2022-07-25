Путин: сфера авиаперевозок страдает из-за неадекватных решений бывших западных партнёров

В условиях санкций, неадекватных решений бывших западных партнёров сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам авиастроения.

«Безусловно, по сравнению с 2021 годом мы видим некоторое снижение объёмов перевозок, однако, если смотреть в динамике за последние четыре месяца, очевиден также и рост, что в том числе связано и с решениями по поддержке отрасли и по стабилизации стоимости билетов», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что задача по наращиванию объёма внутренних перевозок для граждан остаётся в числе ключевых.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнёров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — заявил Путин.

8 июля глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022 года объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

20 мая российское правительство выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.