«Газпром» в очередной раз обратился к Siemens за документами по турбине для газопровода

«Газпром» в очередной раз обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по изъятию из-под санкций Канады и ЕС для возврата в Россию отремонтированного газотурбинного двигателя для КС «Портовая». Как сообщила российская компания, Siemens до сих пор так не предоставила их.

«С учётом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя «Газпром» был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом», — заявил «Газпром».

Компания подчеркнула, что действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения этого двигателя.

20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны. В Кремле назвали абсурдным сообщение о якобы невыдаче российской стороной разрешения на ввоз турбины.