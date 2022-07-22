«Газпром» в очередной раз обратился к Siemens за документами по турбине для газопровода
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«С учётом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя «Газпром» был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом», — заявил «Газпром».
Компания подчеркнула, что действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения этого двигателя.
20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.
Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны. В Кремле назвали абсурдным сообщение о якобы невыдаче российской стороной разрешения на ввоз турбины.