Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за I квартал 2022 года доля нефтегазового сектора выросла до 21,7%.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета России в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей.

Он также отметил, что общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.