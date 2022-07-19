Аналитик Деев дал прогноз цен на бензин в России

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.
Аналитик Деев дал прогноз цен на бензин в России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«На внутреннем рынке цена топлива опускается в последнее время по следующей причине: из-за снижения экспортных поставок в стране растёт профицит бензина и дизеля, что ведёт к сокращению оптовых цен на бирже», — объяснил Деев Life.ru.

По его мнению, цены на бензин и дизель если и будут немного снижаться, то до осени, когда начинается высокий сезон потребления (люди возвращаются после отпусков, в северных районах страны из-за холодов потребление топлива растёт).

«По остальным товарам, где используется нефть, также не стоит ожидать сокращения цен. В производстве автомобильных шин, пластиков и даже косметики (нефть и нефтепродукты используются во множестве отраслей), кроме сырья, используется много импортных составляющих (а они дорожают на внешних рынках из-за инфляции в других странах). И это будет определять стоимость многих товаров», — заключил эксперт.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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