Reuters сообщило о форс-мажоре по поставкам «Газпрома» в одну из стран Европы

Агентство Reuters сообщило, что российский «Газпром» предупредил о форс-мажоре с поставками газа в Европу по крайней мере одному крупному покупателю. Как отмечается в материале, об этом свидетельствует «письмо «Газпрома», датированное 14 июля.

В письме, пишет агентство, компания заявляет, что якобы не может выполнить обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, которые не зависят от неё.

По словам источника, письмо относится к поставкам газа по «Северному потоку».

Официальных комментариев по этому поводу агентство не приводит.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.