Reuters сообщило о форс-мажоре по поставкам «Газпрома» в одну из стран Европы

Короткая ссылка
Агентство Reuters сообщило, что российский «Газпром» предупредил о форс-мажоре с поставками газа в Европу по крайней мере одному крупному покупателю. Как отмечается в материале, об этом свидетельствует «письмо «Газпрома», датированное 14 июля.
Reuters сообщило о форс-мажоре по поставкам «Газпрома» в одну из стран Европы
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

В письме, пишет агентство, компания заявляет, что якобы не может выполнить обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, которые не зависят от неё.

По словам источника, письмо относится к поставкам газа по «Северному потоку».

Официальных комментариев по этому поводу агентство не приводит.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить