Reuters сообщило о форс-мажоре по поставкам «Газпрома» в одну из стран Европы
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В письме, пишет агентство, компания заявляет, что якобы не может выполнить обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, которые не зависят от неё.
По словам источника, письмо относится к поставкам газа по «Северному потоку».
Официальных комментариев по этому поводу агентство не приводит.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.