Bloomberg: Россия намерена сформировать свой эталонный сорт нефти

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Власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Россия намерена работать над привлечением иностранных партнёров к закупке нефти с целью выйти на объёмы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ряд министерств России и ЦБ планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.

Ранее профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани написал, что западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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