В США заявили о намерении добиться исторических уровней добычи нефти в 2023 году

Короткая ссылка
США намереваются выйти на исторические уровни добычи нефти в следующем году, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы на пути к тому, чтобы добывать больше нефти дома в следующем году, на исторических уровнях», — приводит ТАСС слова Кирби в эфире CNN.

Он отметил, что президент США Джо Байден ждёт обсуждений с мировыми лидерами о добыче нефти.

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить