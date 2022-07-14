В США заявили о намерении добиться исторических уровней добычи нефти в 2023 году

США намереваются выйти на исторические уровни добычи нефти в следующем году, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы на пути к тому, чтобы добывать больше нефти дома в следующем году, на исторических уровнях», — приводит ТАСС слова Кирби в эфире CNN.

Он отметил, что президент США Джо Байден ждёт обсуждений с мировыми лидерами о добыче нефти.

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.