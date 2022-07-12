Аналитик Юшков прокомментировал перспективы работы газопровода «Северный поток»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал перспективы работы российского газопровода «Северный поток» после возврата газовой турбины Германии канадскими властями.

«Турбину установят на газокомпрессорную станцию в Ленинградской области, на начале «Северного потока», морской его части, она начнёт работать и, может быть, увеличит даже пропускную способность», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Юшков отметил, что вопрос заключается в том, готова ли Оттава к постоянному сотрудничеству.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге «Северный поток» выйдет на полную мощность в сентябре — октябре», — пояснил он.

Это позволит европейцам подготовиться к отопительному сезону, заключил Юшков.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.