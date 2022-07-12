Аналитик Юшков прокомментировал перспективы работы газопровода «Северный поток»
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«Турбину установят на газокомпрессорную станцию в Ленинградской области, на начале «Северного потока», морской его части, она начнёт работать и, может быть, увеличит даже пропускную способность», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Юшков отметил, что вопрос заключается в том, готова ли Оттава к постоянному сотрудничеству.
«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге «Северный поток» выйдет на полную мощность в сентябре — октябре», — пояснил он.
Это позволит европейцам подготовиться к отопительному сезону, заключил Юшков.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.