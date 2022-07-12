Глава Минфина Силуанов поддержал идею продажи СПГ за рубли
- Legion-Media
«Всячески поддерживаем», — ответил он на вопрос об идее продажи СПГ за рубли.
Ранее замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус в ходе выступления в Госдуме призвал ввести механизм координации экспорта из России трубопроводного газа и СПГ.
Также Полоус выступил с предложением перевести оплату экспорта российского СПГ в недружественные государства на рубли.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение о переводе оплаты за экспорт российского сжиженного природного газа в рубли пока не принималось.