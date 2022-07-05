В Кремле заявили об отсутствии решений о переводе оплаты за СПГ в рубли

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не принималось решений касательно перевода оплаты за экспорт российского сжиженного природного газа в рубли.

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось и никаких подготовленных указов на этот счёт нет», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал предложение «Газпрома» перевести оплату СПГ в рубли.

Ранее замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус в ходе выступления в Госдуме призвал ввести механизм координации экспорта из России трубопроводного газа и СПГ.

Также Полоус выступил с предложением перевести оплату экспорта российского СПГ в недружественные государства на рубли.