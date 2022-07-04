В «Газпроме» призвали координировать экспорт из России трубопроводного газа и СПГ

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Замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус в ходе выступления в Госдуме призвал ввести механизм координации экспорта из России трубопроводного газа и СПГ.
В «Газпроме» призвали координировать экспорт из России трубопроводного газа и СПГ
  • РИА Новости

«Это вопрос координации экспорта трубопроводного газа и СПГ. На наш взгляд, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками... разработка и внедрение данного механизма приобретает всё более важное стратегическое значение для страны, и сейчас как никогда, действительно, такой механизм необходимо вводить», — приводит его слова ТАСС.

Полоус пояснил, что в настоящее время возникает валютная конкуренция между экспортом трубопроводного газа и СПГ.

Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC.

При этом объём экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2022 года сократился на 31%.

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