Россия переводит в рубли экспортные пошлины на стратегическое сырьё

Россия переводит в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот. Базовая цена для пшеницы — 15 тыс. рублей за 1 т, ячменя и кукурузы — 13 875 рублей. Это позволит поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, пишет РИА Новости.

По мнению аналитиков, такое решение вписывается в политику дедолларизации.

«Слишком сильная волатильность валютного курса и высокие котировки сырья ввели рынок в состояние неопределённости. Таргетирование цены проще для расчётов. При этом мы видим, что ориентируются на 75 рублей за доллар — комфортный показатель для наполнения бюджета», — рассказал Степан Сумин, управляющий активами Cresco Сapital.

Агентство напоминает, что большинство экспортных контрактов заключены в валюте, однако из-за санкций платежи стали проблематичными.

Теперь же внутренний рынок должен получить стабильные цены, производители при этом смогут чётче рассчитывать доходы и расходы.

По мнению Кристины Романовской, главы «ПХ» Лазаревское» — одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области, — это «стратегически верно и абсолютно логично».

«После того как расчёты за энергоресурсы перевели в рубли, такие меры укрепят позиции России на продовольственном и финансовом рынках. Что касается цен или спроса, думаю, никакого особого влияния это не окажет, потому что эквивалент совершенно равноценный», — сказала она.

1 июля правительство России перевело расчёт экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли.

Правительство России также выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельском хозяйстве.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.