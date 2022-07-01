Кабмин России перевёл расчёт экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли

Правительство России перевело расчёт экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли.

Как передаёт ТАСС, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минсельхоза России.

«В России действуют гибкие экспортные пошлины на данную продукцию АПК. Они зависят от индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) и базовой цен. Ранее базовые цены были привязаны к курсу доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях», — отмечается в заявлении.

Также ведомство привело конкретные цифры.

«Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82,5 тыс. рублей за тонну (вместо $1 тыс. ранее), на шрот — 13 875 рублей за тонну (ранее — $185), на пшеницу и меслин — 15 тыс. рублей за тонну (ранее — $200), на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну (ранее — $185)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельском хозяйстве.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.