Кабмин России перевёл расчёт экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли

Короткая ссылка
Правительство России перевело расчёт экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли.
Кабмин России перевёл расчёт экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли
  • Gettyimages.ru

Как передаёт ТАСС, об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минсельхоза России.

«В России действуют гибкие экспортные пошлины на данную продукцию АПК. Они зависят от индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) и базовой цен. Ранее базовые цены были привязаны к курсу доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях», — отмечается в заявлении.

Также ведомство привело конкретные цифры.

«Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82,5 тыс. рублей за тонну (вместо $1 тыс. ранее), на шрот — 13 875 рублей за тонну (ранее — $185), на пшеницу и меслин — 15 тыс. рублей за тонну (ранее — $200), на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну (ранее — $185)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельском хозяйстве.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить