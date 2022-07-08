Глава Uniper выразил надежду на возобновление прежнего уровня поставок газа «Газпромом»

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Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах выразил надежду на скорейшее возобновление прежнего уровня поставок газа со стороны российского «Газпрома».
Глава Uniper выразил надежду на возобновление прежнего уровня поставок газа «Газпромом»
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается периода технических работ, то я очень надеюсь, что после него не только возобновится прокачка по «Северному потоку», но и что это будет осуществляться в полном объёме. Я очень надеюсь, что технические проблемы тоже будут решены, потому что мне в личных разговорах с «Газпромом» это было названо причиной сокращения поставок. В этом отношении я не оставил надежды, что поставки будут возобновлены в прежнем объёме, и тогда моё разочарование, так сказать, будет кратковременным», — заявил Маубах.

Ранее Uniper запросил у правительства Германии пакет финансовой помощи для стабилизации бизнеса.

По данным Bloomberg, Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до €9 млрд.

В компании Nord Stream AG сообщили, что с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание.

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