Глава японской Mitsui OSK Хасимото заявил об отсутствии альтернатив российскому газу

Президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото заявил, что Токио не может на настоящем этапе отказаться от импорта газа из России.

«Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики», — заявил он в беседе с Financial Times.

Хасимото отметил, что закупаемый у России газ необходим для обеспечения базовых потребностей в электроэнергии.

30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ, заявил, что Токио необходимо продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями.

В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.