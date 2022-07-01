Премьер Японии отреагировал на указ Путина о проекте «Сахалин-2»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», заявил, что Токио необходимо продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями.

Он заявил, что этот проект не означает, что поставки сжиженного природного газа будут сразу же остановлены. По его словам, Токио будет следить, какие требования будут прописаны в контракте вследствие указа российского президента.

«Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями», — приводит его слова РИА Новости.

30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.