Пушков: ключ от запуска поставок по «Северному потоку — 2» находится у Москвы

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Власти ФРГ исходят из того, что вопрос запуска «Северного потока — 2» зависит только от Берлина, забывая, что ключ от поставок газа находится в руках России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков: ключ от запуска поставок по «Северному потоку — 2» находится у Москвы
  • РИА Новости

«Интересное заявление главы комитета бундестага по энергетике. Оно говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска «Северного потока — 2» находится в их руках», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, Берлин исходит из того, что сможет на время запустить газопровод в случае крайней необходимости.

«Но они забывают, что наполнение трубопровода идёт из России», — подчеркнул сенатор.

Пушков поинтересовался, выгоден ли России временный запуск «Северного потока — 2».

«Надо ли нам «входить в положение» Берлина? Или следует напомнить, что ключ от поставок газа находится в наших руках и нам нужны только долгосрочные отношения?» — добавил сенатор.

Ранее глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что ситуация с поставками газа в Германии остаётся напряжённой, поэтому жителям нужно готовиться к «шокирующим» ценам на газ.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.

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