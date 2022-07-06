Bloomberg: США и их союзники обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне $40—60

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Соединённые Штаты вместе с союзниками обсуждают установление предельной цены на нефть из России и ориентируются на уровень $40—60. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: США и их союзники обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне $40—60
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«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне $40—60», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

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