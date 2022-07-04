Профессор Дани заявил, что Запад попал в ловушку «Уловка-22»

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Профессор операционного менеджмента и замдиректора бизнес-школы Keele Самир Дани заявил, что западные страны попали в ловушку, известную как  «Уловка-22», на фоне роста цен на энергоносители и инфляции.
Профессор Дани заявил, что Запад попал в ловушку «Уловка-22»
  • AP

Об этом пишет Express.

По словам Дани, инфляция вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продовольствия, и это является ключевым, поскольку еда является главным товаром. 

Также професссор констатировал, что энергия стала ключевым фактором для решения основных проблем в мире. 

Он добавил, что снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата.

Дани подчеркнул, это приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены нужно снижать, но тажке необходимо достичь результатов в области климата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.

До этого издание Politico писало, что саммит G7 в Германии терпит неудачу по всем фронтам.

В материале констатировалось, что по завершении переговоров мировых лидеров создалось ощущение, что они не справляются ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой.

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