«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,15 млн кубометров
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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС «Суджа», — цитирует его РИА Новости.
Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена.
«Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.
На Украине также заявили, что «Газпром» может увеличить транзит газа через украинскую территорию на 82,4 млн куб. м в сутки.