«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,15 млн кубометров

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о подаче газа российской компанией через украинскую ГИС «Суджа» в объёме 42,15 млн куб. м.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС «Суджа», — цитирует его РИА Новости.

Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена.

«Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

На Украине также заявили, что «Газпром» может увеличить транзит газа через украинскую территорию на 82,4 млн куб. м в сутки.