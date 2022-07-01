Financial Times назвал указ Путина о «Сахалине-2» сигналом западным энергогигантам

Россия своим решением о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, которые касаются проекта «Сахалин-2», направила сигнал западным энергетическим гигантам, пишет Financial Times.

В статье, которую цитирует РИА Новости, отмечается, что передача активов государству стала предупреждением для производителей топлива из недружественных стран, которые пытаются «быстро и легко» продать свои активы.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль... Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», — считают авторы материала.

Журналисты считают, что британская Shell осознаёт возникающие для себя риски, при этом если раньше она надеялась продать свою долю в проекте хотя бы китайским партнёрам (Cnooc или CNPC), то теперь задача усложнилась.

British Petroleum и Total Energies, у которых тоже есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также придётся «поразмыслить», говорится в статье.

30 июня российский президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Вместе с этим правительство даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.

В апреле Financial Times сообщала, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин-2».