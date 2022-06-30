В Омской области сообщили об увеличении средней зарплаты в регионе

В Омской области в апреле 2022 года средняя зарплата составила 45,5 тыс. рублей в месяц, в то время как по итогам I квартала этот показатель составлял 41,6 тыс. рублей.

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Об этом информирует gorod55.ru. Отмечается, что наибольший рост заработной платы зафиксирован в сфере производства машин и оборудования (на 54,9%). В сфере транспортировки и хранения и на производстве мебели зарплаты увеличились на 45%. В остальных сферах зарплата росла примерно на 15—40%. Ранее руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.