В Омской области сообщили об увеличении средней зарплаты в регионе

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В Омской области в апреле 2022 года средняя зарплата составила 45,5 тыс. рублей в месяц, в то время как по итогам I квартала этот показатель составлял 41,6 тыс. рублей.
В Омской области сообщили об увеличении средней зарплаты в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Yury Vinokurov / EyeEm

Об этом информирует gorod55.ru.

Отмечается, что наибольший рост заработной платы зафиксирован в сфере производства машин и оборудования (на 54,9%).

В сфере транспортировки и хранения и на производстве мебели зарплаты увеличились на 45%.

В остальных сферах зарплата росла примерно на 15—40%.

Ранее руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.

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