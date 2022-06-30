В Омской области сообщили об увеличении средней зарплаты в регионе
- Gettyimages.ru
- © Yury Vinokurov / EyeEm
Об этом информирует gorod55.ru.
Отмечается, что наибольший рост заработной платы зафиксирован в сфере производства машин и оборудования (на 54,9%).
В сфере транспортировки и хранения и на производстве мебели зарплаты увеличились на 45%.
В остальных сферах зарплата росла примерно на 15—40%.
Ранее руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.