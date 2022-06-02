HR-специалист Субботина перечислила возможные последствия обмана на собеседовании

Руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.

Если рекрутер интересуется, как складывались взаимоотношения с коллективом на прошлом месте работы, главное — не вдаваться в подробности, сообщить, что не хотели бы оглашать внутреннюю кухню, и отметить, что в целом коллеги и руководитель — квалифицированные специалисты и хорошие люди, посоветовала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Она предостерегла от приукрашивания своих заслуг и навыков на предыдущих местах работы, чтобы вскрывшаяся впоследствии правда не навредила соискателю.

По её словам, также не стоит преувеличивать уровень своего дохода на собеседованиях, поскольку эта информация легко проверяется.

«Также стоит помнить, что многие компании перед приёмом нового сотрудника на работу устраивают проверку силами внутренней службы безопасности», — заключила Субботина.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.