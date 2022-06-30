Власти Москвы сообщили о росте числа рабочих мест на 4%

Короткая ссылка
Количество рабочих мест в Москве за четыре года выросло на 288 тыс., заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы сообщили о росте числа рабочих мест на 4%
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«С 2017 по 2021 год количество рабочих мест в столице выросло на 4%. В конце прошлого года в городе было зафиксировано 8 млн трудоустроенных горожан», — цитирует НСН Ефимова.

Он отметил, что наибольший рост наблюдается в IT-сфере, где количество специалистов увеличилось на 30%, или 143 тыс. человек. В строительстве рост числа рабочих мест достиг 15% (76 тыс. человек).

«При этом почти 40% всех рабочих мест были сосредоточены в торговле, науке и финансах», — добавил Ефимов.

Телеканал «360», в свою очередь, проинформировал, что благодаря порталу «Работа в России» 20 тыс. жителей Подмосковья смогли трудоустроиться.

Помимо предоставления работы, портал также даёт возможность пройти программу по смене квалификации.

«В регионе действует эффективная программа по переобучению, а также реализуется комплексная услуга «Ищу работу», которая включает в себя одно электронное заявление сразу на восемь услуг», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить