Власти Москвы сообщили о росте числа рабочих мест на 4%
- РИА Новости
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«С 2017 по 2021 год количество рабочих мест в столице выросло на 4%. В конце прошлого года в городе было зафиксировано 8 млн трудоустроенных горожан», — цитирует НСН Ефимова.
Он отметил, что наибольший рост наблюдается в IT-сфере, где количество специалистов увеличилось на 30%, или 143 тыс. человек. В строительстве рост числа рабочих мест достиг 15% (76 тыс. человек).
«При этом почти 40% всех рабочих мест были сосредоточены в торговле, науке и финансах», — добавил Ефимов.
Телеканал «360», в свою очередь, проинформировал, что благодаря порталу «Работа в России» 20 тыс. жителей Подмосковья смогли трудоустроиться.
Помимо предоставления работы, портал также даёт возможность пройти программу по смене квалификации.
«В регионе действует эффективная программа по переобучению, а также реализуется комплексная услуга «Ищу работу», которая включает в себя одно электронное заявление сразу на восемь услуг», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Ранее руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.