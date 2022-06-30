Власти Москвы сообщили о росте числа рабочих мест на 4%

Количество рабочих мест в Москве за четыре года выросло на 288 тыс., заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2017 по 2021 год количество рабочих мест в столице выросло на 4%. В конце прошлого года в городе было зафиксировано 8 млн трудоустроенных горожан», — цитирует НСН Ефимова.

Он отметил, что наибольший рост наблюдается в IT-сфере, где количество специалистов увеличилось на 30%, или 143 тыс. человек. В строительстве рост числа рабочих мест достиг 15% (76 тыс. человек).

«При этом почти 40% всех рабочих мест были сосредоточены в торговле, науке и финансах», — добавил Ефимов.

Телеканал «360», в свою очередь, проинформировал, что благодаря порталу «Работа в России» 20 тыс. жителей Подмосковья смогли трудоустроиться.

Помимо предоставления работы, портал также даёт возможность пройти программу по смене квалификации.

«В регионе действует эффективная программа по переобучению, а также реализуется комплексная услуга «Ищу работу», которая включает в себя одно электронное заявление сразу на восемь услуг», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина рассказала, чем может грозить соискателю обман на собеседовании.