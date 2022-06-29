Глава Минфина Силуанов допустил проведение валютных интервенций за счёт средств бюджета

Минфин и Минэкономразвития готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, добавив, что, однако, пока окончательного решения нет.

«У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Силуанов добавил, что это должно будет повлиять на курс рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по мере стабилизации экономики большинство валютных ограничений в России должно быть снято.

В начале июня президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки.

Подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.