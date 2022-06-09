Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки
Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки, размер такой продажи теперь будет определять только правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.
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