Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки, размер такой продажи теперь будет определять только правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

globallookpress.com

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Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.