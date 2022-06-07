Минфин России: экспортёрам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

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Подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.
Минфин России: экспортёрам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
  • РИА Новости

«Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение разрешить экспортёрам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Резиденты получают право зачислять на свои счета в зарубежных банках валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам.

26 мая Центробанк России принял решение увеличить срок продажи валютной выручки экспортёрами до 120 рабочих дней.

Как сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, Банк России планирует сохранить действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября.

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