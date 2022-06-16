Набиуллина: валютные ограничения в России должны быть сняты по мере стабилизации экономики

По мере стабилизации экономики большинство валютных ограничений в России должно быть снято, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — моё мнение — большинство из них должно быть снято», — цитирует её ТАСС.

Как сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, Банк России планирует сохранить действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября.

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» ранее заявил, что российские власти будут снимать внутренние финансовые ограничения по мере нормализации ситуации.