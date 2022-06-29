Силуанов: Минфин может влиять на курс рубля через покупку валюты дружественных стран

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Минфин России готов покупать валюту дружественных стран для влияния на курс рубля к евро и доллару. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на съезде РСПП.
Силуанов: Минфин может влиять на курс рубля через покупку валюты дружественных стран
  • РИА Новости

«Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать, чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение», — цитирует Силуанова РИА Новости.

По его словам, России необходимо стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70—80 рублей и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

Министр экономического развития России Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

Доцент кафедры государственной политики МГУ кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля.

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