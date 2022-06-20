Аналитик Юденков спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля
- Gettyimages.ru
По мнению аналитика, в течение недели значения доллара и евро могут увеличиваться и уменьшаться на 2,5 единицы от актуального курса.
Специалист отметил отсутствие факторов, способных повлиять на изменение значений рубля в ближайшее время.
При этом, по его словам, существуют определённые тенденции к укреплению рубля.
«Конец полугодия и квартала могут привести к дальнейшему укреплению», — заключил Юденков.
Ранее сообщалось о том, что власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням, 70—80 рублей за доллар.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.