Аналитик Юденков спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю.

По мнению аналитика, в течение недели значения доллара и евро могут увеличиваться и уменьшаться на 2,5 единицы от актуального курса.

Специалист отметил отсутствие факторов, способных повлиять на изменение значений рубля в ближайшее время.

При этом, по его словам, существуют определённые тенденции к укреплению рубля.

«Конец полугодия и квартала могут привести к дальнейшему укреплению», — заключил Юденков.

Ранее сообщалось о том, что власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням, 70—80 рублей за доллар.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.