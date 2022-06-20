Аналитик Юденков спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

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Дарья Ускова
Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю.
Аналитик Юденков спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля
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По мнению аналитика, в течение недели значения доллара и евро могут увеличиваться и уменьшаться на 2,5 единицы от актуального курса.

Специалист отметил отсутствие факторов, способных повлиять на изменение значений рубля в ближайшее время.

При этом, по его словам, существуют определённые тенденции к укреплению рубля. 

«Конец полугодия и квартала могут привести к дальнейшему укреплению», — заключил Юденков.

Ранее сообщалось о том, что власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням, 70—80 рублей за доллар.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.

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